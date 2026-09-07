Birce Akalay: Bugün çok güzel bir gün
Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurutaş'ın 38'inci yaşını birlikte geçirdikleri özel anlardan fotoğraflarla kutladı
Giriş: 07 Eylül 2026 - 11:34 Güncelleme:
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Birce Akalay, bir süredir meslektaşı Hakan Kurutaş ile dolu dizgin bir beraberlik sürdürüyor.
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Akalay, 38'inci yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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Oyuncu, Kurutaş ile birlikte çıktıkları tatillerden ve baş başa geçirdikleri mutlu anlardan fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Birce Akalay, "Bugün çok güzel bir gün. İyi ki doğdun canım sevgilim" ifadelerini kullandı.
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Akalay'ın aşkını bir kez daha ilan ettiği bu gönderiye sevenlerinden de yorum ve beğeni geldi.
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Hakan Kurutaş da sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak gönderinin altına "Sevgilim" yorumunu düştü.
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