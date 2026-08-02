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        Haberler Magazin Burak Yılmaz'ın aile tatili devam ediyor

        Burak Yılmaz'ın aile tatili devam ediyor

        Bodrum'da bulunan Burak Yılmaz'ın tatili sürüyor. Yılmaz, eşi İstem Yılmaz ile bir plajda objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli futbolcu Burak Yılmaz, yaz tatilinin keyfini çıkarmak için bir süredir Bordum'da bulunuyor.

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        Tatiline devam eden Yılmaz, eşi İstem Yılmaz ile Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

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        Denize girmeyi tercih etmeyen çift, gün boyunca arkadaşlarıyla birlikte sohbet etti.

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        Burak Yılmaz ile İstem Yılmaz'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #burak yılmaz
        #İstem Yılmaz
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