Burak Yılmaz'ın aile tatili devam ediyor
Bodrum'da bulunan Burak Yılmaz'ın tatili sürüyor. Yılmaz, eşi İstem Yılmaz ile bir plajda objektiflere yansıdı
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:13 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli futbolcu Burak Yılmaz, yaz tatilinin keyfini çıkarmak için bir süredir Bordum'da bulunuyor.
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Tatiline devam eden Yılmaz, eşi İstem Yılmaz ile Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
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Denize girmeyi tercih etmeyen çift, gün boyunca arkadaşlarıyla birlikte sohbet etti.