Cansel Elçin'e sette sürpriz ziyaret
Cansel Elçin'in 'Muhtemel Aşk' dizisinin setine, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğulları Atlas konuk oldu
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 20:30 Güncelleme:
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ta 'Levent Bartıner' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cansel Elçin'e sette sürpriz yapıldı.
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Cansel Elçin'i sette, 2020'de evlendiği oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve geçen yıl dünyaya gelen oğulları Atlas ziyaret etti.
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Zeynep Tuğçe Bayat, sette geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.