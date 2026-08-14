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        Haberler Magazin Cansel Elçin'e sette sürpriz ziyaret

        Cansel Elçin'e sette sürpriz ziyaret

        Cansel Elçin'in 'Muhtemel Aşk' dizisinin setine, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğulları Atlas konuk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ta 'Levent Bartıner' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cansel Elçin'e sette sürpriz yapıldı.

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        Cansel Elçin'i sette, 2020'de evlendiği oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve geçen yıl dünyaya gelen oğulları Atlas ziyaret etti.

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        Zeynep Tuğçe Bayat, sette geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Bayat, paylaşımında, "Atlas ile babasının setine gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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        "HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİM BAZI ŞEYLER"

        Duygusal anlar da yaşayan oyuncu, Cansel Elçin ve oğlunun bir fotoğrafına, "6 yıl önce hayal bile edemeyeceğim bazı şeyler..." notunu düştü.

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        #Cansel Elçin
        #muhtemel aşk
        #show tv
        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Atlas
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