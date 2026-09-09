Ceyda Ateş ameliyat oldu
Ceyda Ateş, iki yıldır mücadele ettiği omzundaki yırtık nedeniyle ameliyat masasına yattı. Daha önce ameliyat olmak istemediğini belirten Ateş, "İki yıl direndim ve sonunda omuz ameliyatını olmak zorunda kaldım" dedi
Ekim 2018'de Buğra Toplusoy ile evlenen ve 2020 yılında kızı Talia'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevinci yaşayan Ceyda Ateş, bir süredir yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı.
Ailesiyle birlikte yaşamını ABD'de sürdüren ve sosyal medya hesabından sevenleriyle sık sık iletişim kuran oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.
"AMELİYATINI OLMAK ZORUNDA KALDIM"
Ateş, hasta yatağından paylaştığı kareye şu notu düştü: İki yıl direndim ve sonunda omuz ameliyatını olmak zorunda kaldım. Takip edenler bilir bu süreci...
Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada tedavi olduğunu ancak sonuç alamadığını ve ameliyat olmak istemediğini belirtmişti.
"AMELİYAT OLMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ
Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum.