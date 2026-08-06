Demet Akalın'dan filtresiz paylaşım
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, makyajsız ve filtresiz haliyle takipçilerinin karşısına çıktı
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 18:58 Güncelleme:
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Tatilini eşi Okan Kurt ve ailesiyle birlikte Bodrum'da sürdüren Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
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Teknede masaj yaptırdığı anları paylaşan ünlü şarkıcı, son olarak doğal haliyle objektif karşısına geçti.
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Herhangi bir filtre ya da makyaj kullanmayan Akalın'ın bu görüntüsü, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.