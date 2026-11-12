Demet Evgar: Açlık grevi yapıp, 38 kiloya düştüm

"KOCAMIN KALBİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan oyuncu, eşi Levent Babataş ile ilişkisine dair de açıklamalarda bulundu. Evgar, "Karşılıklı eğilmeden onurlu bir ilişki kurmak çok zor. Adalet dengesi bozulduğu an her şey yerle bir oluyor. Ben kocamın kalbini çok seviyorum, saflığını seviyorum. Lisedeki, ortaokuldaki fotoğrafları o kadar benim tipim ki... Çocukken karşılaşsaydık çok iyi anlaşır, çok iyi oynardık. Bu bile bir neden" dedi.