Demet Evgar: Açlık grevi yapıp, 38 kiloya düştüm
Ünlü oyuncu Demet Evgar, 17 yaşında konservatuvar okuyabilmek için ailesine karşı açlık grevi yaptığını açıkladı. Evgar, "Açlık grevi yaptım, 38 kiloya kadar düştüm" dedi
Demet Evgar, katıldığı bir programda ailesi, oyunculuk serüveni, eşi Levent Babataş’la ilişkisi ve anneliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
"AÇLIK GREVİ YAPTIM"
Konservatuvar eğitimi almak istediği için 17 yaşında ailesini ikna etmek amacıyla açlık grevine girdiğini anlatan Demet Evgar, o dönemi şu sözlerle dile getirdi: Liseden sonra konservatuvar okumak istedim ama babam, "Başka bir bölüm oku" dedi. Ben de "İstemiyorum ve demokratik bir aile miyiz?" dedim. O da "Evet" deyince, "Grev hakkımı kullanıyorum" dedim ve açlık grevi yaptım. 38 kiloya düştüm. Onlar bir süre sonra tamam dedi, fakat ben bu sefer istesem de yiyemedim. Kendimi toparladım, bir haftada kilo aldım, 48 kiloya çıktım ama saçlarım döküldü. Konservatuvar sınavlarına perukla girdim.
"KOCAMIN KALBİNİ ÇOK SEVİYORUM"
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan oyuncu, eşi Levent Babataş ile ilişkisine dair de açıklamalarda bulundu. Evgar, "Karşılıklı eğilmeden onurlu bir ilişki kurmak çok zor. Adalet dengesi bozulduğu an her şey yerle bir oluyor. Ben kocamın kalbini çok seviyorum, saflığını seviyorum. Lisedeki, ortaokuldaki fotoğrafları o kadar benim tipim ki... Çocukken karşılaşsaydık çok iyi anlaşır, çok iyi oynardık. Bu bile bir neden" dedi.
Kalabalık bir ailede büyüdüğünü belirten oyuncu, kızı Mavi'ye de benzer bir çocukluk yaşatmak istediğini dile getirdi. Evgar, "Kızıma verebileceğim en büyük miras, kalabalık bir aile sofrası. Eşim Levent de öyle biri olduğu için bunu birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Kızıma, benim yaşadığım kadar mutlu bir çocukluk verebilirsem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.
"HAYAL KURMADAN UYUDUĞUM BİR GÜNÜ HATIRLAMIYORUM"
Çocukluğundan beri her gece hayal kurarak uyuduğunu belirten oyuncu, "Her gece çocukluğumdan beri hayal kurarak yatarım. Eğer bir yerde 'Bir dakika, bunu ona yapmamam lazım' dediğim bir durum varsa hayal kuramam. Hayal kuramadan da uyuyamam. O zaman benim konforum da gitmiş olur. Hayal kurmak benim uyku ilacım gibi bir şey" açıklamasında bulundu.
"STRESTEN YÜRÜYEMEMEYE BAŞLADIM"
Kendi tiyatro atölyesini kurduğu ilk dönemlerde yaşadığı ekonomik ve fiziksel zorlukları paylaşan Evgar, "Atölye'nin kurulduğu zamanlardı. Bir gün kalktım ve büyük bir stresten yürüyememeye başladım, ayaklarım tutmuyordu. Müthiş bir stres yüklenmişti bedenime. İlk oyunlarımdan biriydi ve dekorun yanlış yapılması nedeniyle büyük battım. Bütün kazandığım parayı yatırmıştım" diye konuştu.
"HERKES BAŞKASININ YAPTIĞIYLA İLGİLİ"
Sosyal medyadaki tartışmalara ilişkin görüşlerini de paylaşan oyuncu şunları kaydetti: Sosyal medyada herkes birbirine atıp tutuyor. İnsanlık ergenlik dönemine geri mi döndü, yoksa yeni mi geçiyor bilmiyorum. Herkes kendi yaptığıyla değil, başkasının yaptığıyla meşgul. Gerçek olmayan bir yerde, ergenlerin gerçeklerden kaçmak için sığındığı gibi bir sığınak oldu. Aynı zamanda "Bu benim sorumluluğumda değil" halini körükleyen tehlikeli bir yere gidiyor.
Demet Evgar ile Levent Babataş 2022 yılında dünyaevine girmişti. Evgar, aynı yıl kızı Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını tatmıştı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram