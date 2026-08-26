Devrim Özkan'dan tekne pozları
Devrim Özkan, tekne tatili sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 22:10 Güncelleme:
1
Devrim Özkan, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor.
2
Devrim Özkan, çıktığı tekne tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.
3
27 yaşındaki oyuncu, tatil boyunca sık sık objektif karşısına geçti.
4
Özkan, verdiği pozları 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.
5
Ünlü oyuncunun tatilinde bir hayli keyifli anlar yaşadığı da dikkatlerden kaçmadı.
6
Oyuncunun bu kareleri, sevenlerinin beğenisini ve yorumunu aldı.