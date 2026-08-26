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        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan tekne pozları

        Devrim Özkan'dan tekne pozları

        Devrim Özkan, tekne tatili sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        Devrim Özkan, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor.

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        Devrim Özkan, çıktığı tekne tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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        27 yaşındaki oyuncu, tatil boyunca sık sık objektif karşısına geçti.

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        Özkan, verdiği pozları 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

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        Ünlü oyuncunun tatilinde bir hayli keyifli anlar yaşadığı da dikkatlerden kaçmadı.

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        Oyuncunun bu kareleri, sevenlerinin beğenisini ve yorumunu aldı.

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        Öte yandan Özkan'ın, aynı dizide rol aldığı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları da gündeme gelmişti.

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        #Devrim Özkan
        #Deniz Can Aktaş
        #tatil
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