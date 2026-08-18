Dua Lipa'nın Portofino tatili
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, tatil için gittiği Portofino'da kız arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 18:02 Güncelleme:
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Arnavut asıllı dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Portofino'da tatil yapıyor.
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Lipa, kendisine eşlik eden kız arkadaşlarıyla birlikte olduça eğlenceli bir gün geçirdi.
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30 yaşındaki şarkıcı, şezlongunda dinlenerek güneşli havanın keyfini çıkardı.
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Dua Lipa, bu anlarda objektif karşısına geçerek birbirinden renkli pozlar vermeyi de ihmal etmedi.
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Lipa, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.
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Ünlü yıldızın paylaşımları, sevenlerinin büyük beğenisini topladı ve çok sayıda yorum aldı.