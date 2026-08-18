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        Haberler Magazin Dua Lipa'nın Portofino tatili

        Dua Lipa'nın Portofino tatili

        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, tatil için gittiği Portofino'da kız arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 18:02 Güncelleme:
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        Arnavut asıllı dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Portofino'da tatil yapıyor.

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        Lipa, kendisine eşlik eden kız arkadaşlarıyla birlikte olduça eğlenceli bir gün geçirdi.

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        30 yaşındaki şarkıcı, şezlongunda dinlenerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

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        Dua Lipa, bu anlarda objektif karşısına geçerek birbirinden renkli pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

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        Lipa, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

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        Ünlü yıldızın paylaşımları, sevenlerinin büyük beğenisini topladı ve çok sayıda yorum aldı.

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        Öte yandan şarkıcı, haziran ayında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Callum Turner ile hayatını birleştirmişti.

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        #Dua Lipa
        #Portofino
        #Callum Turner
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