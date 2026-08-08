Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklayan Ebru Gündeş, son haliyle yeni paylaşımlarda bulundu
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 16:38 Güncelleme:
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Ebru Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman günlük hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunarak sevenlerinin karşısına çıkıyor.
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Şarkıcı, son olarak dışarıda vakit geçirdiği anlardan bazılarını, "Hissediyorum çok güzel şeyler olacak" notuyla yayımladı.
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Paylaşımındaki notla merak uyandıran Ebru Gündeş, yüzündeki değişimle hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.