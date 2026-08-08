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        Haberler Magazin Ebru Gündeş'ten yeni pozlar

        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar

        Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklayan Ebru Gündeş, son haliyle yeni paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Ebru Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman günlük hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunarak sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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        Şarkıcı, son olarak dışarıda vakit geçirdiği anlardan bazılarını, "Hissediyorum çok güzel şeyler olacak" notuyla yayımladı.

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        Paylaşımındaki notla merak uyandıran Ebru Gündeş, yüzündeki değişimle hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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        "YARIM YÜZ GERDİRME AMELİYATI YAPTIRDIM"

        Öte yandan 51 yaşındaki şarkıcı, nisan ayındaki İstanbul konserinde estetik yaptırdığını itiraf ederek "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" demişti.

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