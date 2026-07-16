Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Portekiz kaçamağı
Ebru Şahin ile Cedi Osman, Portekiz tatiline çıktı. Şahin, romantik tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:51 Güncelleme:
1
2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine giren Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, mutlu evliliklerine devam ediyor.
2
Zaman zaman özel hayatlarından kesitler sunan çift, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 4'üncü yılını kutlamıştı.
3
İkili, son olarak birlikte Portekiz tatiline çıktı.
4
Tatilin keyfini çıkaran Şahin ve Osman, Lizbon sokaklarında objektif karşısına geçerek peş peşe poz verdi.
5
Çift, hem romantik anlarını ölümsüzleştirdi hem de tatillerinden kareleri takipçileriyle paylaştı.
6
32 yaşındaki oyuncu Ebru Şahin, Lizbon'da çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayarak hayranlarını tatiline ortak etti.