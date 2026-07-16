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        Haberler Magazin Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Portekiz kaçamağı

        Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Portekiz kaçamağı

        Ebru Şahin ile Cedi Osman, Portekiz tatiline çıktı. Şahin, romantik tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine giren Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, mutlu evliliklerine devam ediyor.

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        Zaman zaman özel hayatlarından kesitler sunan çift, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 4'üncü yılını kutlamıştı.

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        İkili, son olarak birlikte Portekiz tatiline çıktı.

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        Tatilin keyfini çıkaran Şahin ve Osman, Lizbon sokaklarında objektif karşısına geçerek peş peşe poz verdi.

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        Çift, hem romantik anlarını ölümsüzleştirdi hem de tatillerinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

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        32 yaşındaki oyuncu Ebru Şahin, Lizbon'da çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayarak hayranlarını tatiline ortak etti.

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        Cedi Osman da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Milli basketbolcu, "Bir zamanlar Portekiz'de" notunu ve mavi kalp emojisini ekleyerek paylaşıma romantik bir yorumda bulundu.

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        #ebru şahin
        #cedi osman
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