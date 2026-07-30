Ece Erken, hakkındaki iddiaları yalanladı
Sunucu Ece Erken, evli bir iş insanıyla birlikte olduğu yönündeki iddiaları reddederek hukuki süreç başlatacağını duyurdu
Geçtiğimiz saatlerde sunucu Ece Erken hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Erken'in, evli ve ikiz çocuk babası olduğu öne sürülen bir iş insanıyla aşk yaşadığı ve birlikte İtalya tatiline çıktığı ileri sürüldü.
Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Erken, hakkındaki söylentileri reddetti. Paylaşımlara tepki gösteren Erken, söz konusu haber ve açıklamalarda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
"BÖYLE BİR YANLIŞA DÜŞMEM SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"
Erken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Benim adıma konuşan, yalan haber yapan ve iftira atan herkesin muhatabı avukatımdır. Hayatımda bir kez, o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz.
"HER SÖZÜN HESABI MAHKEMEDE SORULACAKTIR"
Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı 'evli' diye servis etmek gazetecilik değil, düpedüz iftiradır. Benim bir arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor? Hakkımda yalan, iftira ve hakaret içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur.
Ünlü sunucu, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in, Serkan Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor. Üçüncü evliliğini 2021 yılında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gerçekleştiren Erken, eşini 2022 yılında uğradığı silahlı saldırıda kaybetmişti.
Fotoğraflar: Instagram