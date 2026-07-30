Ece Erken, hakkındaki iddiaları yalanladı

CHP'de cast ajansı polemiği. ''Törene figüran getirildi'' iddiasına kim, ne diyor? Meclis Genel Kurulu'nda yeni düzen. Bir yanda CHP'liler, diğer tarafta Yeni Partililer. Meclis'te nasıl bir atmosfer var? Özgür Özel, CHP defterini tümden kapattı mı? Özgür Özel neden vekilleri ikaz etti? Yeni Parti ü... Daha Fazla Göster

CHP'de cast ajansı polemiği. ''Törene figüran getirildi'' iddiasına kim, ne diyor? Meclis Genel Kurulu'nda yeni düzen. Bir yanda CHP'liler, diğer tarafta Yeni Partililer. Meclis'te nasıl bir atmosfer var? Özgür Özel, CHP defterini tümden kapattı mı? Özgür Özel neden vekilleri ikaz etti? Yeni Parti üstünde fezleke gölgesi mi? Özel, o isimlerle ne mesaj verdi? Ağbaba, Bulut, Karabat ve Özer Yeni Parti grup yönetiminde. Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Gazeteci Gaffar Yakınca, Hukukçu Avukat Yiğit Acar, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Hukukçu Avukat Ertuğrul Akar, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtladı. Daha Az Göster