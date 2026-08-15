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        Haberler Magazin Ece Seçkin, sahnelere ara verdi

        Ece Seçkin, sahnelere ara verdi

        Dört aylık hamile olduğu iddia edilen ve doktoru tarafından uçuş yasağı getirildiği konuşulan şarkıcı Ece Seçkin, konserlerini peş peşe iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in 4 aylık hamile olduğu öne sürülmüş, doktorunun uçak seyahatini uygun bulmadığı gündeme gelmişti.

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        Hakkındaki iddialara dair henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Seçkin, hayranlarını üzen bir karar alarak yaklaşan tüm konserlerini iptal etti.

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        "SÖZ KONUSU DÖNEMİ HUZURLA GEÇİREBİLMESİ AMACIYLA..."

        Şarkıcının ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sanatçımızın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamakta olup bu karar tamamen söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınmıştır. Bu doğrultuda Ece Seçkin, sahne çalışmalarına bir süre ara verecektir.

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        "AÇIKHAVA KONSERLERİMİZE BU SENELİK ARA VERİYORUZ"

        Ekibinin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin ise kararın gerekçesini şu sözlerle duyurdu: Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir şov izlemeyi hak ettiği inancıyla, %100’ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü ve dans dolu nice performanslarımızla buluşmak üzere. Anlayışınız için teşekkürler.

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        Öte yandan Ece Seçkin, 2024 yılında bir acı yaşamış ve 2 aylık bebeğini kaybetmişti. Seçkin, o dönem üzüntüsünü "Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Bizler çoğu zaman bilmiyoruz özellikle büyük acıların içinde kavrulurken. Çok üzüldüm ailem, eşim, hepimiz. Bugüne kadar beni en derinden sarsan şeydi. Toparlamaya çalışıyorum" sözleriyle ifade etmişti.

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