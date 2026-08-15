Ece Seçkin, sahnelere ara verdi

"AÇIKHAVA KONSERLERİMİZE BU SENELİK ARA VERİYORUZ"

Ekibinin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin ise kararın gerekçesini şu sözlerle duyurdu: Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir şov izlemeyi hak ettiği inancıyla, %100’ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü ve dans dolu nice performanslarımızla buluşmak üzere. Anlayışınız için teşekkürler.