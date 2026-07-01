Evrim Alasya'nın tatil pozları
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Altınoluk tatilinde atıyor
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 18:33 Güncelleme:
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Oyuncu Evrim Alasya, rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından dinlenmek için soluğu tatilde aldı.
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Balıkesir Altınoluk'ta tatil yapan 46 yaşındaki oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
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Sıcak havalardan bunalan Alasya, mavi sularda serinleyerek yeni sezon öncesi enerji depoluyor.