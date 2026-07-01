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        Haberler Magazin Evrim Alasya'nın tatil pozları

        Evrim Alasya'nın tatil pozları

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Altınoluk tatilinde atıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Oyuncu Evrim Alasya, rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından dinlenmek için soluğu tatilde aldı.

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        Balıkesir Altınoluk'ta tatil yapan 46 yaşındaki oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

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        Sıcak havalardan bunalan Alasya, mavi sularda serinleyerek yeni sezon öncesi enerji depoluyor.

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        Evrim Alasya, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak bu anları takipçileriyle buluşturdu.

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