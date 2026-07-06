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        Haberler Magazin Fahriye Evcen'den tatil paylaşımı

        Fahriye Evcen'den tatil paylaşımı

        Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem ile birlikte çıktıkları tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 23:18 Güncelleme:
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        2017 yılında dünyaevine giren ve Karan ile Kerem adında iki oğulları bulunan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, tatile çıktı.

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        Çift, yazın en klasik üçlüsü olan kum, güneş ve denizin keyfini çocuklarıyla birlikte doyasıya çıkardı.

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        Ünlü oyuncu, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak bu anları ölümsüzleştirdi.

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        Paylaşılan karelerde Fahriye Evcen'in ailesiyle vakit geçirdiği ve oğullarıyla yakından ilgilendiği görüldü.

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        Beyaz bikinisi ve pareosuyla objektif karşısına geçen 40 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü, takipçilerinin beğenisini kazandı.

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        Burak Özçivit de eşinin paylaşımlarına kayıtsız kalmayarak kırmızı kalp emojisiyle aşk dolu bir yorum yaptı.

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        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivi
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