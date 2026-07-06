Fahriye Evcen'den tatil paylaşımı
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem ile birlikte çıktıkları tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 23:18 Güncelleme:
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2017 yılında dünyaevine giren ve Karan ile Kerem adında iki oğulları bulunan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, tatile çıktı.
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Çift, yazın en klasik üçlüsü olan kum, güneş ve denizin keyfini çocuklarıyla birlikte doyasıya çıkardı.
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Ünlü oyuncu, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak bu anları ölümsüzleştirdi.
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Paylaşılan karelerde Fahriye Evcen'in ailesiyle vakit geçirdiği ve oğullarıyla yakından ilgilendiği görüldü.
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Beyaz bikinisi ve pareosuyla objektif karşısına geçen 40 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü, takipçilerinin beğenisini kazandı.
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Burak Özçivit de eşinin paylaşımlarına kayıtsız kalmayarak kırmızı kalp emojisiyle aşk dolu bir yorum yaptı.
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