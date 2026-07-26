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        Haberler Magazin Funda Arar'dan AHBAP açıklaması

        Funda Arar'dan AHBAP açıklaması

        Ünlü şarkıcı Funda Arar, AHBAP Derneği'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, 16 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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        Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.

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        Funda Arar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "AHBAP Derneği'ne bir kuruş bile para yatırmadım" dedi.

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        'Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti' programına katılan Funda Arar, "Ben biliyordum, inanmadım. Yardımlarımı kendim yaptım. Geçmişi ve hikayesi bilinen bir isimdi. Camiada da hakkında konuşulanları bildiğimiz için bana çok inandırıcı gelmemişti. Sonra yardımları görünce, 'Acaba düzeldi mi?' diye düşündüm. 'Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık" açıklamasını yaptı.

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        #funda arar
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