'Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti' programına katılan Funda Arar, "Ben biliyordum, inanmadım. Yardımlarımı kendim yaptım. Geçmişi ve hikayesi bilinen bir isimdi. Camiada da hakkında konuşulanları bildiğimiz için bana çok inandırıcı gelmemişti. Sonra yardımları görünce, 'Acaba düzeldi mi?' diye düşündüm. 'Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık" açıklamasını yaptı.