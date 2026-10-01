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        Haberler Magazin Hakan Kurtaş: İlk tanıştığımızda aşık olduk

        Hakan Kurtaş: İlk tanıştığımızda aşık olduk

        Ünlü oyuncu Hakan Kurtaş, Birce Akalay ile olan ilişkisinin nasıl başladığını anlattı. Kurtaş, "Birce'yle bir arkadaşımızın tiyatro oyununun galasının kulisinde tanıştık. İlk görüşte aşık olduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 22:13 Güncelleme:
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        Hakan Kurtaş, katıldığı programda meslektaşı Birce Akalay ile üç yıldır sürdürdüğü ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtaş, iki oyuncunun ilişki yaşamasının getirdiği zorlukların yanı sıra güzellik algısı ve evlilik konusundaki düşüncelerini de anlattı.

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        Birce Akalay ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan oyuncu, "Birce'yle bir arkadaşımızın tiyatro oyununun galasının kulisinde tanıştık. İlk tanıştığımızda da aşık olduk. Adım adım, birbirimizin alanlarına saygı duya duya, birbirimizi tanıya tanıya gelişti" dedi.

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        "BİZDE BUNU HİÇ HİSSETMİYORUM"

        İlişkilerinde iki ismin de oyuncu olmasının bir dezavantaj yaratıp yaratmadığı sorusuna Kurtaş, "Zahmetli yanları olabilir ama karakterle çok değiştiğini düşünüyorum. Oyuncu, mesleki deformasyon olarak her şeyin sadece kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Bu, ilişkiye hiç yarayan bir şey değil. O yüzden bizde bunu hiç hissetmiyorum; çünkü her şeyin her şeyle ilgili olabileceğini düşündüğümüz için dünyayla olan bağımız da, birbirimizle olan bağımız da sağlıklı" yanıtını verdi.

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        Aşkın, insanın sınırlarını değiştirebileceğini söyleyen ünlü oyuncu, "İnsan sınırlarını koruyabilir ama koruyamadığı zamanlar da olabilir. Çok geçişken bir şey. O sınırları tamamen çizip 'Bu sınırlardan vazgeçmeyeceğim' diyen insanın zaten aşık olamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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        "GERÇEKÇİ OLMAK GEREKİYOR"

        "Yakışıklılık ya da güzellik sence her kapıyı açıyor mu?" sorusunu cevaplayan Kurtaş, şu ifadeleri kullandı: Çok insandan insana değişen bir şey ama çoğu zaman açıyor diye düşünüyorum. Biraz burada gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de insan, birinin en belirgin özelliğini hemen sevmek istiyor. O da bir güzellikse başka bir şeyle ilgilenmek istemiyorlar. Bu da başka heyecanları olan insanlar için zor.

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        Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan oyuncu, evlilik hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Bu konuda kesin bir düşüncesinin olmadığını belirten Kurtaş, "Bu konu bende net bir cevabı olan bir şey değil. Ama hayatta her zaman her şeye ihtimal veren biriyim. Pozitif ya da negatif bir ön koşulum yok" diye konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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