Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hakan Kurtaş: İlk tanıştığımızda birbirimize aşık olduk

        Hakan Kurtaş: İlk tanıştığımızda birbirimize aşık olduk

        Ünlü oyuncu Hakan Kurtaş, Birce Akalay ile olan ilişkisinin nasıl başladığını anlattı. Kurtaş, "Birce'yle ilk tanıştığımızda birbirimize aşık olduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 22:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hakan Kurtaş, katıldığı programda meslektaşı Birce Akalay ile üç yıldır sürdürdüğü ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtaş, iki oyuncunun ilişki yaşamasının getirdiği zorlukların yanı sıra güzellik algısı ve evlilik konusundaki düşüncelerini de anlattı.

        2

        Birce Akalay ile ilişkisinin, bir arkadaşının tiyatro oyununun kulisinde başladığını anlatan oyuncu, "Birce'yle ilk tanıştığımız anda birbirimize aşık olduk. Sonrasında ise adım adım, birbirimizin alanlarına saygı duyarak ve birbirimizi tanıyarak ilişkimiz gelişti" dedi.

        3

        "BİZDE BUNU HİÇ HİSSETMİYORUM"

        İlişkilerinde iki ismin de oyuncu olmasının bir dezavantaj yaratıp yaratmadığı sorusuna Kurtaş, "Zahmetli yanları olabilir ama karakterle çok değiştiğini düşünüyorum. Oyuncu, mesleki deformasyon olarak her şeyin sadece kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Bu, ilişkiye hiç yarayan bir şey değil. O yüzden bizde bunu hiç hissetmiyorum; çünkü her şeyin her şeyle ilgili olabileceğini düşündüğümüz için dünyayla olan bağımız da, birbirimizle olan bağımız da sağlıklı" yanıtını verdi.

        4

        Aşkın, insanın sınırlarını değiştirebileceğini söyleyen ünlü oyuncu, "İnsan sınırlarını koruyabilir ama koruyamadığı zamanlar da olabilir. Çok geçişken bir şey. O sınırları tamamen çizip 'Bu sınırlardan vazgeçmeyeceğim' diyen insanın zaten aşık olamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        5

        "GERÇEKÇİ OLMAK GEREKİYOR"

        "Yakışıklılık ya da güzellik sence her kapıyı açıyor mu?" sorusunu cevaplayan Kurtaş, şu ifadeleri kullandı: Çok insandan insana değişen bir şey ama çoğu zaman açıyor diye düşünüyorum. Biraz burada gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de insan, birinin en belirgin özelliğini hemen sevmek istiyor. O da bir güzellikse başka bir şeyle ilgilenmek istemiyorlar. Bu da başka heyecanları olan insanlar için zor.

        6

        Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan oyuncu, evlilik hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Bu konuda kesin bir düşüncesinin olmadığını belirten Kurtaş, "Bu konu bende net bir cevabı olan bir şey değil. Ama hayatta her zaman her şeye ihtimal veren biriyim. Pozitif ya da negatif bir ön koşulum yok" diye konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan kurtaş
        #birce akalay
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Dışişleri'nden Husilere kınama
        Dışişleri'nden Husilere kınama
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vladimir Putin'den uyarı
        Vladimir Putin'den uyarı
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        Soma'da can kaybı sayısı 2'ye yükseldi
        Soma'da can kaybı sayısı 2'ye yükseldi
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        AK Parti'de yeni atama
        AK Parti'de yeni atama
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Trafik dubası kafasında traktör sürdü
        Trafik dubası kafasında traktör sürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı