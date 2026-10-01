Hakan Kurtaş: İlk tanıştığımızda birbirimize aşık olduk

"BİZDE BUNU HİÇ HİSSETMİYORUM"

İlişkilerinde iki ismin de oyuncu olmasının bir dezavantaj yaratıp yaratmadığı sorusuna Kurtaş, "Zahmetli yanları olabilir ama karakterle çok değiştiğini düşünüyorum. Oyuncu, mesleki deformasyon olarak her şeyin sadece kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Bu, ilişkiye hiç yarayan bir şey değil. O yüzden bizde bunu hiç hissetmiyorum; çünkü her şeyin her şeyle ilgili olabileceğini düşündüğümüz için dünyayla olan bağımız da, birbirimizle olan bağımız da sağlıklı" yanıtını verdi.