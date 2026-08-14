Halsey'den Türkçe paylaşım
2023'te ayrıldığı Türk senarist Alev Aydın'dan Ender Ridley adında bir oğlu bulunan ABD'li şarkıcı Halsey, oğlunun oyun oynadığı anları "Yetenekli bir Lego ressamı" notuyla paylaştı
ABD'li şarkıcı Halsey, Türkiye'ye duyduğu sevgiyi bir kez daha gösterdi.
2019'da Türk senarist Alev Aydın ile ilişki yaşamaya başlayan Halsey, 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez anne olma heyecanını yaşamıştı.
Zaman zaman sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımlar yapan Halsey, son olarak oğlunun oyun oynadığı anları "Yetenekli bir Lego ressamı" notuyla paylaştı.
Halsey, geçtiğimiz yıl ise Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak "Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.
2023'te Alev Aydın ile yollarını ayıran, şu sıralar oyuncu Avan Jogia ile birliktelik yaşayan şarkıcının bu paylaşımları, Türk takipçilerinin dikkatini çekiyor.
Daha önce birkaç kez İstanbul'a gelen Halsey, Alev Aydın ile ilişkisinin sürdüğü dönemde Türkçe öğrenmeye başladığını açıklamıştı.
"ASLINDA TÜRK OLDUĞUMU GÖRDÜM"
Halsey, geçmişte verdiği bir röportajda ise "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk kökenlerimin bulunduğunu öğrendim. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama bu bile baklavayı sevmeme yetiyor" demişti.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock