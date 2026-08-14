Halsey'den Türkçe paylaşım

"ASLINDA TÜRK OLDUĞUMU GÖRDÜM"

Halsey, geçmişte verdiği bir röportajda ise "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk kökenlerimin bulunduğunu öğrendim. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama bu bile baklavayı sevmeme yetiyor" demişti.

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