Hollywood'u terk edip İspanya'ya yerleşen Amber Heard'ün yarı maraton sevinci
Hollywood'un ışıltılı dünyasını geride bırakıp İspanya'da üç çocuğuyla sakin bir hayat yaşayan Amber Heard, katıldığı yarı maraton koşusundan görüntüleri hayranlarıyla paylaştı
Amber Heard, eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı olaylı davanın ardından ABD'yi terk ederek İspanya'ya yerleşip sakin bir aile hayatı sürdürmeye başladı. 40 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir zamanlar Hollywood'un en çok aranan yıldızlarından biriydi, ancak son yıllarda Los Angeles'ın telaşlı ve hareketli hayatını Madrid'in daha sakin sokaklarıyla değiştirdi.
Heard, Madrid'deki gözlerden uzak yaşamından yaptığı yeni bir paylaşımda, ilk yarı maratonunu tamamladığını açıkladı. 21 kilometrelik yarışı tamamlamasının ardından çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaşan Heard, her zamankinden daha mutlu görünüyordu.
Ünlü oyuncu, mesajında ilk kez yarı maratona katıldığını, 21 kilometreyi 1.39 dakikada bitirdiğini açıkladı.
Şov dünyasının ışıltısını geride bırakan Heard, artık tek başına ebeveynliğe odaklandı. Beş yaşındaki kızı Oonagh ile 17 aylık ikizleri Ocean ve Agnes ile birlikte bir hayat kuran oyuncunun bekar olduğu tahmin ediliyor.
KIZINI TAŞIYICI ANNE DÜNYAYA GETİRDİ
Nisan 2021'de Heard, kızı Oonagh'ın doğumunu duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı. Oyuncunun taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olduğu öğrenilmişti.
Haberi duyururken Heard, "Dört yıl önce çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımla yapmak istedim. Kadınlar olarak kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin ne kadar radikal bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. Umarım, beşik sahibi olmak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya ulaşırız" demişti.
Ertesi yıl, eski eşi Johnny Depp ile 50 milyon dolarlık bir iftira davası konusunda anlaşmaya varan Heard, daha sonra kızı Oonagh ile birlikte Madrid'e yerleşmişti. Heard, İspanya'ya taşınmasından bu yana oyunculuk yapmadı ve 2023'te vizyona giren iki filmi de kötü eleştiriler aldı.
Bazı Hollywood çevreleri, geniş yankı uyandıran davanın ardından oyuncunun kara listeye alındığını iddia ediyor.
İKİZLERİNİ KENDİ DOĞURDU
Heard, Mayıs 2025'te ikiz bebeklerinin doğumunu açıklarken, bu defa bebeklerini kendisinin dünyaya getirdiğini duyurmuştu.
Bir kız bir erkek ikizleri olan Heard, "Kendi doğurganlık zorluklarıma rağmen kendi şartlarımla bir aile kurmayı düşündüm" ifadesini kullanırken ikizlerin babasının kim olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı.
JOHNNY DEPP İLE ARALARINDA NE OLMUŞTU?
2015'te Los Angeles'ta evlendiği Johnny Depp'e, evliliklerinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra boşanma davası açan Heard, aşırı alkol ve uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Depp tarafından istismara uğradığını iddia etmişti.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Johnny Depp, 2016'da görülen davada Heard ile anlaşarak 7 milyon dolar ödemişti. Heard, o dönem bu parayı bir yardım kuruluşuna vereceğini söylemişti.
İFTİRA DAVASINI KAYBETTİ
Depp, 2019'da Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmış ve boşanma anlaşmalarında daha fazla para kazanmak için kendisini istismar ettiği konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.
Haziran 2022'de sona eren dava sonrasında mahkeme, Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.
1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Johnny Depp'in ise kendisine karşı dava açan Amber Heard'e 2 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Heard eski eşine toplamda 8 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da, yapılan anlaşmayla 1 milyon dolar vermişti.