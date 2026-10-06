Hollywood'u terk edip İspanya'ya yerleşen Amber Heard'ün yarı maraton sevinci

İFTİRA DAVASINI KAYBETTİ

Depp, 2019'da Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmış ve boşanma anlaşmalarında daha fazla para kazanmak için kendisini istismar ettiği konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.

Haziran 2022'de sona eren dava sonrasında mahkeme, Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.