İdo Tatlıses'ten 5'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

"HİKAYEMİN ORTAĞI SENSİN"

Eşiyle olan fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "07.10.21... Hayatımın en güzel "Evet"i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl, hayatıma yeni bir güzellik kattı. Birlikte kurduğumuz yuvamız, paylaştığımız anılar ve bugün büyüyen ailemiz... Hepsi benim için çok kıymetli. İyi ki eşim, yol arkadaşım ve en güzel hikâyemin ortağı sensin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.