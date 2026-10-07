İdo Tatlıses'ten 5'inci evlilik yıl dönümü kutlaması
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses ile evliliklerinin 5'inci yıl dönümlerine özel duygusal bir mesaj yayımladı
2021 yılında nikâh masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Tatlıses çifti, 2024'te de ikiz çocukları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucaklarına almıştı.
Sosyal medya üzerinden zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını yayımlayan çift, bu kez evlilik yıl dönümlerini kutladı.
"HİKAYEMİN ORTAĞI SENSİN"
Eşiyle olan fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "07.10.21... Hayatımın en güzel "Evet"i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl, hayatıma yeni bir güzellik kattı. Birlikte kurduğumuz yuvamız, paylaştığımız anılar ve bugün büyüyen ailemiz... Hepsi benim için çok kıymetli. İyi ki eşim, yol arkadaşım ve en güzel hikâyemin ortağı sensin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Yasemin Tatlıses de eşinin romantik paylaşımına "Canım sevgilim, iyiki sen... İyi ki biz seni ve aşklarımızı çok seviyorumm. Her zaman yanı başınızdayım" sözleriyle karşılık verdi.
Yasemin Tatlıses ardından eşiyle evlilikleri boyunca çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.