Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile tatilde
'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:10 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; şarkıcı Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile denizin ve güneşin keyfini Bodrum'da çıkarıyor.
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Anne-kız, Gündoğan'daki bir plajda görüntüledi.
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Kırmızı renkli bir bikini giyen Ural, plaj kombinini; beline bağladığı pareo ve üzerine giydiği uzun beyaz bir gömlek ile tamamladı.