Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile tatilde

        Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile tatilde

        'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; şarkıcı Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile denizin ve güneşin keyfini Bodrum'da çıkarıyor.

        2

        Anne-kız, Gündoğan'daki bir plajda görüntüledi.

        3

        Kırmızı renkli bir bikini giyen Ural, plaj kombinini; beline bağladığı pareo ve üzerine giydiği uzun beyaz bir gömlek ile tamamladı.

        4

        Kıvılcım Ural, gün boyunca kızı ile birlikte vakit geçirdi.

        5

        Anne-kızın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yangına müdahale ederken itfaiye aracının altında kalıp öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan anız yangınına müdahale sırasında itfaiye eri Ömer Kaplan (45), itfaiye aracının altında kalarak hayatını kaybetti.(DHA)

        #Kıvılcım Ural
        #İlayda Tangöze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        "Tedavim henüz bitmedi"
        "Tedavim henüz bitmedi"
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi