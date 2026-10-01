"EVLENMEDEN ÖNCE DE ÖYLE DİYORDUM"

Kayınvalidesine neden "Anne" demediğine dair açıklamada da bulunan Ketenci, "Biz Perihan Teyze'yle daha evlenirken konuşmuştuk. Savaş'la öncesinde arkadaştık. O zamanlar ben 'Perihan Teyze' diyordum. Evlenince 'Nasıl daha iyi olur?' diye sormuştum. O da 'Perihan Teyze diyebilirsin, anne demene gerek yok' demişti. Öyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.