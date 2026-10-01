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        Haberler Magazin Melis Ketenci, Perihan Savaş'a neden "Anne" yerine "Teyze" diye hitap ettiğini açıkladı

        Melis Ketenci, Perihan Savaş'a neden "Anne" yerine "Teyze" diye hitap ettiğini açıkladı

        2023 yılında oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile evlenen sosyal medya ünlüsü Melis Ketenci, konuk olduğu programda kayınvalidesine "Anne" yerine "Teyze" diyerek hitap etmesiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, 2023 yılında sosyal medya ünlüsü Melis Ketenci ile dünyaevine girmişti.

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        Oyuncu Perihan Savaş, aşçı oğlu Zafer Savaş ile birlikte hazırladığı 'Savaşların Mutfağı' adlı yemek programının ilk bölümünde Melis Ketenci konuk oldu.

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        Çekimler sırasında Perihan Savaş'ın gelininden "Kızım" diye bahsetmesine rağmen, Melis Ketenci'nin usta oyuncuya "Teyze" şeklinde hitap etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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        "EVLENMEDEN ÖNCE DE ÖYLE DİYORDUM"

        Kayınvalidesine neden "Anne" demediğine dair açıklamada da bulunan Ketenci, "Biz Perihan Teyze'yle daha evlenirken konuşmuştuk. Savaş'la öncesinde arkadaştık. O zamanlar ben 'Perihan Teyze' diyordum. Evlenince 'Nasıl daha iyi olur?' diye sormuştum. O da 'Perihan Teyze diyebilirsin, anne demene gerek yok' demişti. Öyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #perihan savaş
        #Savaş Zafer
        #kayınvalide
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