Murat Yıldırım ve Iman Elbani, kızları Miray'ın 4'üncü yaşını kutladı
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin 2022'de dünyaya gelen kızları Miray, 4 yaşına bastı. Kızları için doğum günü partisi düzenleyen çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı
Giriş: 06 Ekim 2026 - 18:53 Güncelleme:
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2016 yılında evlenen Murat Yıldırım ile Iman Elbani, kızları Miray'ın 2022'de dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çift, kızlarının yeni yaşını organize ettikleri prenses konseptli bir partiyle kutladı.
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Murat Yıldırım ve Iman Elbani, o anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.