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        Haberler Magazin Murat Yıldırım ve Iman Elbani, kızları Miray'ın 4'üncü yaşını kutladı

        Murat Yıldırım ve Iman Elbani, kızları Miray'ın 4'üncü yaşını kutladı

        Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin 2022'de dünyaya gelen kızları Miray, 4 yaşına bastı. Kızları için doğum günü partisi düzenleyen çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 18:53 Güncelleme:
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        2016 yılında evlenen Murat Yıldırım ile Iman Elbani, kızları Miray'ın 2022'de dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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        Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çift, kızlarının yeni yaşını organize ettikleri prenses konseptli bir partiyle kutladı.

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        Murat Yıldırım ve Iman Elbani, o anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

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        Ortak bir gönderiye imza atan ikiliden Murat Yıldırım, paylaşımına "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun, nefesim" notunu düştü.

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        Öte yandan çiftten ağustos ayında müjdeli bir haber gelmiş, çift Kerem adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

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        #Murat Yıldırım
        #Iman Elbani
        #Miray
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