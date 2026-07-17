Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Oyuncu Lily James Portofino tatilinde

        Oyuncu Lily James Portofino tatilinde

        İngiliz oyuncu Lily James, aralarında oyuncu Gala Gordon'ın da bulunduğu bir grup arkadaşıyla birlikte İtalya'da tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İngiliz oyuncu Lily James, İtalya'nın ünlü sahil bölgesi Portofino'da tatil yaparken görüntülendi.

        2

        Bir tekneyle denize açıldığı görülen James'e arkadaş grubu da eşlik etti.

        3

        Ekipte, James'in 'Swiped' filmindeki rol arkadaşı Gala Gordon da vardı.

        4

        James ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardı. Arkadaş grubundakiler, bol bol birbirlerinin fotoğraflarını çekerek, tatilin en güzel anlarını ölümsüzleştirdi.

        5

        37 yaşındaki James, 2015 yapımı 'Cinderella' filminde oynayarak büyük çıkış yaptı. Gerçek adı Lily Chloe Ninette Thomson olan oyuncu, Meryl Streep ile birlikte 'Mamma Mia! Here We Go Again' filminde oynamasıyla tanınırlığını artırdı.

        6

        Kariyeri boyunca 'Downton Abbey', 'Baby Driver', 'Pam & Tommy', 'Darkest Hour', 'The Iron Claw' gibi yapımlarda rol aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında

        MHP lideri Devlet Bahçeli "Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil; devlet tecrübesi, siyasi iradesiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır" dedi. İran'a yönelik saldırılara değinen Bahçeli, mutabakat masasına geri dönülmesi vur...
        #Lily James
        #tatil
        #Portofino
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Filmlerdeki robot dövüşleri gerçek oldu
        Filmlerdeki robot dövüşleri gerçek oldu
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Önce elini öptüler, sonra buzluktaki altınları alıp kaçtılar
        Önce elini öptüler, sonra buzluktaki altınları alıp kaçtılar
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!