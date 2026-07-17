Oyuncu Lily James Portofino tatilinde
İngiliz oyuncu Lily James, aralarında oyuncu Gala Gordon'ın da bulunduğu bir grup arkadaşıyla birlikte İtalya'da tatile çıktı
İngiliz oyuncu Lily James, İtalya'nın ünlü sahil bölgesi Portofino'da tatil yaparken görüntülendi.
Bir tekneyle denize açıldığı görülen James'e arkadaş grubu da eşlik etti.
Ekipte, James'in 'Swiped' filmindeki rol arkadaşı Gala Gordon da vardı.
James ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardı. Arkadaş grubundakiler, bol bol birbirlerinin fotoğraflarını çekerek, tatilin en güzel anlarını ölümsüzleştirdi.
37 yaşındaki James, 2015 yapımı 'Cinderella' filminde oynayarak büyük çıkış yaptı. Gerçek adı Lily Chloe Ninette Thomson olan oyuncu, Meryl Streep ile birlikte 'Mamma Mia! Here We Go Again' filminde oynamasıyla tanınırlığını artırdı.
Kariyeri boyunca 'Downton Abbey', 'Baby Driver', 'Pam & Tommy', 'Darkest Hour', 'The Iron Claw' gibi yapımlarda rol aldı.