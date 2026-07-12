Özge Yağız ile Kübra Balcan yorgunluk attı
Özge Yağız ile Kübra Balcan, Çeşme'de bir beach'te denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
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Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncular Özge Yağız ile Kübra Balcan, önceki gün Çeşme'de görüntülendiler.
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Urla'da çekimleri devam eden dizilerinden fırsat buldukça soluğu Alaçatı'da alan iki arkadaş, bir beach'te yorgunluk attı.
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Bol bol güneşlenen iki oyuncu, denize girerek serinledi ve ara ara sohbet etti.