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        Haberler Objektife Takılanlar Özge Yağız ile Kübra Balcan yorgunluk attı

        Özge Yağız ile Kübra Balcan yorgunluk attı

        Özge Yağız ile Kübra Balcan, Çeşme'de bir beach'te denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncular Özge Yağız ile Kübra Balcan, önceki gün Çeşme'de görüntülendiler.

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        Urla'da çekimleri devam eden dizilerinden fırsat buldukça soluğu Alaçatı'da alan iki arkadaş, bir beach'te yorgunluk attı.

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        Bol bol güneşlenen iki oyuncu, denize girerek serinledi ve ara ara sohbet etti.

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        Fit görüntüleriyle dikkat çeken Yağız ile Balcan, kısa bir yüzüşün ardından localarına geçti.

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        #Özge Yağız
        #Kübra Balcan
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