Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç'a romantik sürpriz
Murat Dalkılıç, 43'üncü yaşını sevgilisi Özgü Kaya'nın Boğaz'da bir teknede organize ettiği sürpriz doğum günü partisiyle kutladı
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 00:36 Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 43'üncü yaşını kutladı.
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Şarkıcının geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı oyuncu sevgilisi Özgü Kaya'dan romantik bir sürpriz geldi.
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Kaya, oyuncu Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv'un da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da bir teknede parti organize etti.