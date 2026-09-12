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        Haberler Magazin Pelin Akil'den evlilik iddialarına yanıt

        Pelin Akil'den evlilik iddialarına yanıt

        Pelin Akil, hakkında çıkan evlilik iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:13 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Pelin Akil, hakkında çıkan evlilik iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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        "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

        Söylentileri yalanlayan Akil açıklamasında, "Ben evleniyormuşum. Allah mutlu mesut etsin, hangi ben isem o? Gidin bir bakın bakalım, o düğünde ben orada mıyım? Yine de hani heyecanlanan ya da merak eden arkadaşlara açıklama yapıyorum; öyle bir şey yok" dedi.

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        Pelin Akil ile meslektaşı Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini 2019'da kucaklarına aldıkları ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandıran çift, 27 Ağustos 2025 tarihinde yollarını ayırmıştı.

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        Öte yandan Akil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eski eşinin babalığına dair övgü dolu sözler sarf etmişti.

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        Akil, "Çocuklarımın çok ilgili bir babaları olduğu için çok mutluyum. Ben öncelikle çocuklarım için çok iyi bir baba bulmuşum. Bundan dolayı çok mutluyum, iyi ki ondan çocuklarım var" diyerek Altan'ın babalık vasıflarını takdir etmişti.

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        #pelin akil
        #oyuncu
        #etiket
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