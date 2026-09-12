Pelin Akil'den evlilik iddialarına yanıt

Akil, "Çocuklarımın çok ilgili bir babaları olduğu için çok mutluyum. Ben öncelikle çocuklarım için çok iyi bir baba bulmuşum. Bundan dolayı çok mutluyum, iyi ki ondan çocuklarım var" diyerek Altan'ın babalık vasıflarını takdir etmişti.