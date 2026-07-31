Pelin Karahan'ın tatili devam ediyor
Bodrum'da bulunan Pelin Karahan'ın tatili sürüyor. Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan ve günün çoğunu güneşlenerek geçiren oyuncu, uzun süre telefonuyla ilgilendi
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 08:46 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan Pelin Karahan'ın tatili devam ediyor.
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Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan Karahan, uzun süre şezlongda güneşlendi.
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Bir ara sıcaktan bunalan 41 yaşındaki oyuncu, daha sonra kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.