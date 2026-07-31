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        Haberler Magazin Pelin Karahan'ın tatili devam ediyor

        Pelin Karahan'ın tatili devam ediyor

        Bodrum'da bulunan Pelin Karahan'ın tatili sürüyor. Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan ve günün çoğunu güneşlenerek geçiren oyuncu, uzun süre telefonuyla ilgilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan Pelin Karahan'ın tatili devam ediyor.

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        Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan Karahan, uzun süre şezlongda güneşlendi.

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        Bir ara sıcaktan bunalan 41 yaşındaki oyuncu, daha sonra kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Bir süre yüzdükten şezlonguna geri dönen Pelin Karahan, mayosunu çıkarıp mavi renkli bir bikini giydi.

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        Güneşlenmeye devam eden Karahan, güneşlenmeye devam etti.

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        Gün boyunca telefonuyla ilgilenen oyuncunun keyifli halleri ise objektiflere böyle yansıdı.

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        #pelin karahan
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