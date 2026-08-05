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        Haberler Objektife Takılanlar Rıza Kocaoğlu ve Celil Nalçakan tatilde

        Rıza Kocaoğlu ve Celil Nalçakan tatilde

        Rıza Kocaoğlu ile Celil Nalçakan, Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncular, birlikte deniz keyfi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Rıza Kocaoğlu ile Celil Nalçakan, Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansıdı.

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        Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren iki ünlü oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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        Kocaoğlu ve Nalçakan, bir süre iskelede oturup güneşlenerek sohbet etti.

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        Keyifli vakit geçiren ikili, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.

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        İkilinin peş peşe yaptığı eğlenceli atlayışlar ise kameralara böyle yansıdı.

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        #Rıza Kocaoğlu
        #celil nalçakan
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