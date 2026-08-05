Rıza Kocaoğlu ve Celil Nalçakan tatilde
Rıza Kocaoğlu ile Celil Nalçakan, Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncular, birlikte deniz keyfi yaptı
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 07:58 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Rıza Kocaoğlu ile Celil Nalçakan, Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansıdı.
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Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren iki ünlü oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Kocaoğlu ve Nalçakan, bir süre iskelede oturup güneşlenerek sohbet etti.