Seda Bakan: Hadise'yi kırmış olabilirim
Seda Bakan, Hadise ile aralarının neden açıldığına dair açıklamalarda bulundu. Aralarında bir kavga veya gerginlik yaşanmadığını belirten Bakan, "Benim açımdan hiç sorun yok; o bana kırılmış olabilir" dedi
Ünlü oyuncu Seda Bakan, bir dönem yakın dost olan ve 'Esas Oğlan' dizisinde de birlikte rol aldığı şarkıcı Hadise ile aralarının açılması hakkında konuştu.
Aralarındaki soğukluğun herhangi bir gerginlik veya kavgadan kaynaklanmadığını belirten Bakan, kendi açısından bir sorun olmadığını, Hadise'nin ise kendisine kırılmış olabileceğini ifade etti.
"BİRBİRİMİZDEN UZAKLAŞTIK"
Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Seda Bakan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Birbirimizden uzaklaştık aslında. Konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar alarak ya da birbirimizi kırdığımıza inanmıyorum. Herhangi bir gerginlik olmadı. Ben de onu kırmış olabilirim; benim açımdan hiç sorun yok.
"ÇOK FAZLA İNSANLA ARKADAŞLIK YAPMAMAK GEREKİYOR"
Arkadaşlık ilişkilerine artık daha farklı bir perspektiften baktığını belirten oyuncu, "Ben sadece şunu anladım: Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor? Bunları düşünmeye başladım sadece" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: DepoPhoto