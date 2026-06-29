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        Haberler Magazin Seda Bakan: Hadise'yi kırmış olabilirim

        Seda Bakan: Hadise'yi kırmış olabilirim

        Seda Bakan, Hadise ile aralarının neden açıldığına dair açıklamalarda bulundu. Aralarında bir kavga veya gerginlik yaşanmadığını belirten Bakan, "Benim açımdan hiç sorun yok; o bana kırılmış olabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 20:29 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Seda Bakan, bir dönem yakın dost olan ve 'Esas Oğlan' dizisinde de birlikte rol aldığı şarkıcı Hadise ile aralarının açılması hakkında konuştu.

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        Aralarındaki soğukluğun herhangi bir gerginlik veya kavgadan kaynaklanmadığını belirten Bakan, kendi açısından bir sorun olmadığını, Hadise'nin ise kendisine kırılmış olabileceğini ifade etti.

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        "BİRBİRİMİZDEN UZAKLAŞTIK"

        Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Seda Bakan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Birbirimizden uzaklaştık aslında. Konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar alarak ya da birbirimizi kırdığımıza inanmıyorum. Herhangi bir gerginlik olmadı. Ben de onu kırmış olabilirim; benim açımdan hiç sorun yok.

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        "ÇOK FAZLA İNSANLA ARKADAŞLIK YAPMAMAK GEREKİYOR"

        Arkadaşlık ilişkilerine artık daha farklı bir perspektiften baktığını belirten oyuncu, "Ben sadece şunu anladım: Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor? Bunları düşünmeye başladım sadece" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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        #hadise
        #Seda Bakan
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