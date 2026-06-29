Seda Bakan: Hadise'yi kırmış olabilirim

"BİRBİRİMİZDEN UZAKLAŞTIK"

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Seda Bakan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Birbirimizden uzaklaştık aslında. Konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar alarak ya da birbirimizi kırdığımıza inanmıyorum. Herhangi bir gerginlik olmadı. Ben de onu kırmış olabilirim; benim açımdan hiç sorun yok.