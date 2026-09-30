Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den İsviçre'de aşk pozu
Seda Sayan ile Çağlar Ökten, arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları İsviçre tatilinde aşk dolu anlarını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 30 Eylül 2026 - 20:04 Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren çift, sosyal medya hesaplarından birlikte geçirdikleri anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten, bu kez arkadaşlarıyla birlikte İsviçre'ye gitti.
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Çift, tatil kapsamında Zürih sokaklarında objektif karşısına geçti. Seda Sayan, eşiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.