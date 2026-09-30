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        Haberler Magazin Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den İsviçre'de aşk pozu

        Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den İsviçre'de aşk pozu

        Seda Sayan ile Çağlar Ökten, arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları İsviçre tatilinde aşk dolu anlarını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren çift, sosyal medya hesaplarından birlikte geçirdikleri anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

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        Seda Sayan ve Çağlar Ökten, bu kez arkadaşlarıyla birlikte İsviçre'ye gitti.

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        Çift, tatil kapsamında Zürih sokaklarında objektif karşısına geçti. Seda Sayan, eşiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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        Ünlü şarkıcı, Çağlar Ökten'i öpücüklere boğduğu karesini "Sevgilim" notuyla paylaşarak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

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        #Seda Sayan
        #Çağlar Ökten
        #Zürih
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