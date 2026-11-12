Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şenay Gürler'den sevgilisine romantik kutlama

        Şenay Gürler'den sevgilisine romantik kutlama

        Oyuncu Şenay Gürler, sevgilisi Semih Saygıner'in 62'nci yaş gününü birlikte çekildikleri fotoğraflarla kutladı. Gürler, romantik paylaşımına "Canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun. Her gün yeniden" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 18:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ünlü oyuncu Şenay Gürler, uzun süredir milli bilardocu Semih Saygıner ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

        2

        Özel hayatlarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çift, birlikte geçirdikleri anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

        3

        Son olarak Şenay Gürler, sevgilisi Semih Saygıner'in 62'nci yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

        4

        60 yaşındaki oyuncu, Saygıner ile çıktıkları tatillerde ve birlikte geçirdikleri özel anlarda çekilen fotoğraflarını bir araya getirerek takipçilerinin beğenisine sundu.

        5

        "HER GÜN YENİDEN"

        Sevgilisine duyduğu aşkı da dile getiren Gürler, paylaşımına şu notu düştü: Canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun. Her gün yeniden.

        6

        Gürler'in bu paylaşımına Işın Karaca, Bora Cengiz, Soner Arıca ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerin yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da feci kaza: Kamyon ile motosiklet böyle çarpıştı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı.(İHA)

        #şenay gürler
        #semih saygıner
        #ünlü
        #kutlama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti