Şenay Gürler'den sevgilisine romantik kutlama
Oyuncu Şenay Gürler, sevgilisi Semih Saygıner'in 62'nci yaş gününü birlikte çekildikleri fotoğraflarla kutladı. Gürler, romantik paylaşımına "Canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun. Her gün yeniden" notunu düştü
Ünlü oyuncu Şenay Gürler, uzun süredir milli bilardocu Semih Saygıner ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.
Özel hayatlarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çift, birlikte geçirdikleri anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak Şenay Gürler, sevgilisi Semih Saygıner'in 62'nci yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
60 yaşındaki oyuncu, Saygıner ile çıktıkları tatillerde ve birlikte geçirdikleri özel anlarda çekilen fotoğraflarını bir araya getirerek takipçilerinin beğenisine sundu.
"HER GÜN YENİDEN"
Sevgilisine duyduğu aşkı da dile getiren Gürler, paylaşımına şu notu düştü: Canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun. Her gün yeniden.
Gürler'in bu paylaşımına Işın Karaca, Bora Cengiz, Soner Arıca ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerin yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi.