Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları
Geçtiğimiz haftalarda annesi Ümran Seyhan ile tatile çıkan Serenay Sarıkaya'dan yeni kareler geldi
Giriş: 30 Haziran 2026 - 14:46 Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkmıştı.
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Oyuncu, tatiline dair kesitleri de sosyal medya hesabından yayımlamaya devam ediyor.
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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya, paylaşımında bikinili fotoğraflarına da yer verdi.
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Zebra desenli bir bikini giyen Sarıkaya, ağaçlık bir alanda poz verdi.
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Oyuncunun bir başka paylaşımında ise yeşil bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
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Serenay Sarıkaya, fotoğraflarını merhum sanatçı Kayahan'ın 'Atın Beni Denizlere' şarkısında yer alan "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" sözleriyle yayımladı.
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