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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları

        Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları

        Geçtiğimiz haftalarda annesi Ümran Seyhan ile tatile çıkan Serenay Sarıkaya'dan yeni kareler geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkmıştı.

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        Oyuncu, tatiline dair kesitleri de sosyal medya hesabından yayımlamaya devam ediyor.

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        Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya, paylaşımında bikinili fotoğraflarına da yer verdi.

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        Zebra desenli bir bikini giyen Sarıkaya, ağaçlık bir alanda poz verdi.

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        Oyuncunun bir başka paylaşımında ise yeşil bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

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        Serenay Sarıkaya, fotoğraflarını merhum sanatçı Kayahan'ın 'Atın Beni Denizlere' şarkısında yer alan "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" sözleriyle yayımladı.

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        #serenay sarıkaya
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