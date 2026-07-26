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        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney sevgilisi Scooter Braun'la bungee jumping yaptı

        Sydney Sweeney sevgilisi Scooter Braun'la bungee jumping yaptı

        Macera tutkunu oyuncu Sydney Sweeney, sevgilisi Scooter Braun'la kanyonda korkutucu salıncak ve gece bungee jumping'ini deneyimledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, sınırlarını zorlamayı seviyor. Avustralya'da askeri bilim kurgu filmi 'Gundam'ın çekimlerinde yer alan oyuncu, çekimlerin bitmesini kutlamak için Yeni Zelanda'ya uçtu ve orada macera dolu anlar yaşadı. Oyuncu, bir kanyonun 134 metre yukarısındaki korkutucu salıncak deneyimi ile gece bungee jumping macerasına katıldı.

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        Sweeney, Instagram'da aktivitelerini belgeledi ve dünyanın en büyük salıncağında, Nevis Vadisi'nde sallanırken çığlık attığı bir video paylaştı.

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        Tek bir heyecan arayışıyla yetinmeyen oyuncu, daha sonra erkek arkadaşı Scooter Braun ile gece bungee jumping yaptı. İkili, denizin üzerinde sallanırken birbirlerine sıkıca tutunuyordu.

        Sweeney'in 'Gundam'daki rol arkadaşı Noah Centineo da macerada onlara katıldı ve tek başına bungee jumping yaptı.

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        Sweeney, helikopter turu, okçuluk ve toplu şarkı söyleme gibi aktivitelerin de tadını çıkardığını gösteren bir dizi fotoğraf ve video paylaştı.

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        28 yaşındaki Amerikalı oyuncu, adrenalin dolu deneyimlere yabancı değil. Geçen yıl aynı yerde paraşütle atlama deneyimi yaşamıştı.

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        Sweeney, bir röportajında, daha fazla aksiyon rolü üstlenme arzusunu dile getirmişti. 'Görevimiz Tehlike' serisine hayranlığını dile getiren oyuncu, "Tom Cruise gibi tüm tehlikeli sahneleri kendim yapmak istiyorum, her şeyi yüzde bin oranında kendim yapmak istiyorum" demişti.

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