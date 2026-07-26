Sydney Sweeney sevgilisi Scooter Braun'la bungee jumping yaptı

Sweeney, bir röportajında, daha fazla aksiyon rolü üstlenme arzusunu dile getirmişti. 'Görevimiz Tehlike' serisine hayranlığını dile getiren oyuncu, "Tom Cruise gibi tüm tehlikeli sahneleri kendim yapmak istiyorum, her şeyi yüzde bin oranında kendim yapmak istiyorum" demişti.