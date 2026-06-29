Thylane Blondeau ve Ben Attal dünyaevine girdi

"BENİ DERİNDEN UTANDIRDI"

Model, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bugün belediye binasının önünde olmanız benim için sorun değildi; işinizi yapıyordunuz. Kariyerimin başından beri paparazzilere karşı her zaman saygılı olduğumu düşünüyorum. Bunca yıl boyunca fotoğraf çektirmeyi asla reddetmedim ve her birinize karşı nazik ve saygılı davrandım. Öte yandan, bazılarının törenimizdeki görüntüleri izinsiz yayınlaması beni derinden utandırdı ve rahatsız etti.