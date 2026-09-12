Ufuk Beydemir, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Ağustos ayında baba olacağını açıklayan Ufuk Beydemir, bir kız çocuğu olacağını duyurdu
Giriş: 12 Eylül 2026 - 17:46 Güncelleme:
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Ufuk Beydemir, ağustos ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını açıklamıştı.
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Avrupa'da yaşayan sevgilisinden bebek bekleyen ve ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini duyurdu.
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Ünlü şarkıcı, bir kız babası olacağının müjdesini verdi.
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"KIZIMI GÖRMEYE GİDİYORUM"
Havalimanından bir fotoğraf yayımlayan ünlü isim, "Kızımı görmeye gidiyorum, evet kızımı" ifadeleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
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Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğini 2022'de Roma'da nikâh masasına taşımıştı. Ancak gözlerden uzak yaşayan çiftin evliliği uzun sürmemiş, ikili geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı.
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