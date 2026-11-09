Ünlü isimler Aliağa faciasına sessiz kalmadı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Facianın ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sonrası başlayan yangında 17 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Tarkan: İzmir Aliağa’daki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzüldüm. Can kaybının artmamasını temenni ediyorum.
Ajda Pekkan: İzmir Aliağa’daki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzüldüm. Can kaybının artmamasını temenni ediyorum.
Ebru Gündeş: İzmir Aliağa’da yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim yaralılarımıza acil şifa versin.
Hadise: İzmir’de yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerimizin haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden emekçilerimizin ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir daha hiçbir insanımızın çalışırken hayatını kaybetmediği günler diliyorum.
Merve Özbey: İzmir Aliağa’da yaşanan patlama haberi hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarım ve kalbim Aliağa’da. Başımız sağ olsun.
Deniz Seki: İzmir’de yaşanan elim olay hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun.
Sıla Gençoğlu: İzmir’de yaşanan acı olay karşısında derin bir üzüntü içerisindeyim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.
Sibel Can: Aliağa’daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
İnci Türkay: İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Ailelerine sabır ve baş sağlığı dilerim.
Emre Altuğ: İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren emekçilerimize Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum.
Ziynet Sali: İzmir'deki üzücü gelişmeler hepimizin yüreğini yaktı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
Nilüfer Yumlu: İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir-çelik tesislerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Göksel: İzmir Aliağa'da meydana gelen patlamada yaşamını yitiren emekçilerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.
Melek Mosso: İzmir Aliağa'da meydana gelen patlama haberi hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başımız sağ olsun.