Ünlüler Yalıkavak'ta
Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Fırat Çelik, Hazal Türesan ve Taner Rumeli, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:42 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda deniz, güneş ve su sporlarının keyfini çıkaran oyuncular, renkli görüntüler oluşturdu.
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Su sporlarıyla ilgilenen Saadet Işıl Aksoy, kürek sörfü yaptı.
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Sıcaktan bunalan Hande Doğandemir de Ege'nin serin sularında yüzdükten sonra iskelede tuzlu sudan arınıp şezlonguna geri döndü.
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Taner Rumeli ise tek başına denize girdi. Rumeli, bir süre yüzdükten sonra iskelede tuzlu sudan arınıp güneşlenmeye devam etti.
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Hazal Türesan da günü Ege'nin serin sularında yüzerek değerlendirdi.
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Fırat Çelik ise bir kadın arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.