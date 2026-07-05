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        Ünlüler Yalıkavak'ta

        Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Fırat Çelik, Hazal Türesan ve Taner Rumeli, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda deniz, güneş ve su sporlarının keyfini çıkaran oyuncular, renkli görüntüler oluşturdu.

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        Su sporlarıyla ilgilenen Saadet Işıl Aksoy, kürek sörfü yaptı.

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        Sıcaktan bunalan Hande Doğandemir de Ege'nin serin sularında yüzdükten sonra iskelede tuzlu sudan arınıp şezlonguna geri döndü.

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        Taner Rumeli ise tek başına denize girdi. Rumeli, bir süre yüzdükten sonra iskelede tuzlu sudan arınıp güneşlenmeye devam etti.

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        Hazal Türesan da günü Ege'nin serin sularında yüzerek değerlendirdi.

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        Fırat Çelik ise bir kadın arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.

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        Ünlü isimlerin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Hande Doğandemir
        #Saadet Işıl Aksoy
        #Fırat Çelik
        #hazal türesan
        #Taner Rumeli
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