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        Haberler Magazin Ünlülerden şehitlere taziye mesajları

        Ünlülerden şehitlere taziye mesajları

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Acı haberin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        1

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde 18.45 sıralarında askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi. Acı haberin ardından ünlü isimler üzüntüsünü dile getiren paylaşımlarda bulundu.

        İşte o paylaşımlar:

        2

        Mine Tugay: Malatya'da askeri bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm ulusumuza başsağlığı dileriz.

        3

        Yılmaz Erdoğan: Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        4

        Bengü: Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

        5

        Merve Özbey: Malatya'da meydana gelen elim askeri helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

        6

        İbrahim Tatlıses: Mekânları cennet olsun. Malatya'da şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

        7

        Ebru Gündeş: Malatya'da yaşanan vahim kazada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim sabır versin.

        8

        Demet Akbağ: Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

        9

        Yavuz Bingöl: Malatya'da meydana gelen askerî helikopter kazasında 4 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun.

        10

        Emre Altuğ: Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

        11

        Mert Fırat: Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerimiz hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilerim.

        12

        Hasan Can Kaya: Malatya'da şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

        13

        Murat Başaran: Malatya'da yaşanan helikopter kazasında 4 askerimizin şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vatanımızın huzuru ve güvenliği için görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, geride bıraktıkları ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

        14

        Burak Özçivit: Milletimizin başı sağ olsun! Malatya'da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır dileriz.

        15

        Yasemin Sakallıoğlu: Malatya'da şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, evlerine acı düşen ailelerine sabırlar diliyorum. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun.

        16

        Kerem Bürsin: Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

        17

        Melek Mosso: Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; geride bıraktıkları ailelerine ve silah arkadaşlarına güç ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, DHA, Instagram

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        Malatya'da helikopter düştü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde 18.45 sıralarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

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