Ünlülerden şehitlere taziye mesajları

Yavuz Bingöl: Malatya'da meydana gelen askerî helikopter kazasında 4 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun.