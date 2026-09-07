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        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada ortaokullu oldu

        Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada ortaokullu oldu

        Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, kızları Ada'nın ortaokuldaki ilk gününde bir araya geldi. Eski eşler, kızlarının okul heyecanını birlikte paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        2014 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti, 2016'da kızları Ada'nın dünyaya gelişiyle ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşadı.

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        Beş yıllık evliliklerini 2019 yılında noktalayan ünlü çift, yollarını ayırsa da kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

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        İkili, bu kez kızları Ada'nın ortaokula adım attığı ilk ders gününde buluştu. Kızlarını bu önemli günde yalnız bırakmayan eski eşler, okul heyecanını birlikte paylaştı.

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        Melis İşiten, o anları sosyal medya hesabında yayınlayarak fotoğrafların altına "Ortaokullu kızımız vardır" notunu düştü.

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        #Uraz Kaygılaroğlu
        #Melis İşiten
        #ADA
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