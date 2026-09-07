Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada ortaokullu oldu
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, kızları Ada'nın ortaokuldaki ilk gününde bir araya geldi. Eski eşler, kızlarının okul heyecanını birlikte paylaştı
Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:10 Güncelleme:
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2014 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti, 2016'da kızları Ada'nın dünyaya gelişiyle ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşadı.
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Beş yıllık evliliklerini 2019 yılında noktalayan ünlü çift, yollarını ayırsa da kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.
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İkili, bu kez kızları Ada'nın ortaokula adım attığı ilk ders gününde buluştu. Kızlarını bu önemli günde yalnız bırakmayan eski eşler, okul heyecanını birlikte paylaştı.