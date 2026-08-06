Wanda Nara'dan eleştirilere pozlu yanıt
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, İtalya tatilindeki görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından bikinili poz verdi
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 14:46 Güncelleme:
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Bir süredir eski eşi Mauro Icardi ile yaşadığı dava süreci ve pasaport kriziyle gündemde olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde İtalya'da objektiflere yansımıştı.
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Ünlü isim; kızları Francesca, Isabella ve sevgilisi Martin Migueles ile Portofino'da tatil yaparken görüntülenmişti.
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Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 39 yaşındaki Nara'nın kilo aldığını dikkat çekmişti.
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Nara, kendisine yöneltilen eleştirilere kayıtsız kalmadı.
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Arjantinli televizyon yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
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Ayna karşısında verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Nara, gazetecilerin çektiği görüntülerin aksine "Ben aslında öyle değilim" mesajı verdi.
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