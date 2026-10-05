Güven Hokna'nın eski halinden eser kalmadı
Bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Hayriye' karakteriyle hafızalara kazınan Güven Hokna, vermiş olduğu kiloların ardından son haliyle dikkat çekti
Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:40 Güncelleme:
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Yaprak Dökümü'nde dizisinde 'Hayriye' karakterine hayat veren Güven Hokna, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.
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80 yaşındaki usta oyuncu, yıllar sonraki fiziksel değişimiyle adından söz ettirdi.
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Güven Hokna'nın sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarda belirgin bir şekilde kilo verdiği görüldü.