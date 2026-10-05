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        Haberler Magazin Güven Hokna'nın eski halinden eser kalmadı

        Güven Hokna'nın eski halinden eser kalmadı

        Bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Hayriye' karakteriyle hafızalara kazınan Güven Hokna, vermiş olduğu kiloların ardından son haliyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Yaprak Dökümü'nde dizisinde 'Hayriye' karakterine hayat veren Güven Hokna, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

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        80 yaşındaki usta oyuncu, yıllar sonraki fiziksel değişimiyle adından söz ettirdi.

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        Güven Hokna'nın sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarda belirgin bir şekilde kilo verdiği görüldü.

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        Hokna'nın yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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        Hokna'nın zayıflamış halini gören sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun paylaşımının altına "Bir an tanıyamadım", "Resmen gençleşmiş" şeklinde yorumlar yaptı.

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        #güven hokna
        #Yaprak Dökümü
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