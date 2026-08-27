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        Haberler Dünyadan 'Friends' oyuncuları akşam yemeğinde buluştu! Jennifer Aniston, sevgilisi Jim Curtis'i de getirdi

        'Friends' oyuncuları akşam yemeğinde buluştu! Jennifer Aniston, sevgilisi Jim Curtis'i de getirdi

        1990'lı yılların popüler dizisi 'Friends'in oyuncuları akşam yemeğinde bir araya geldi. Jennifer Aniston, Courteney Cox ve Lisa Kudrow ile buluşmasına, sevgilisi Jim Curtis'le gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        'Friends' buluşması

        Jennifer Aniston, 'Friends' dizisindeki rol arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. 57 yaşındaki oyuncu, dün akşam Los Angeles'ta Courteney Cox ve Lisa Kudrow ile akşam yemeğinde buluşurken, sevgilisi Jim Curtis de onlara katıldı.

        Yıldızların akşam yemeği buluşmasına 'Arrested Development' dizisinin oyuncuları Jason Bateman ve Will Arnett de eşlik etti.

        Ünlülerin uğrak yeri olan West Hollywood'daki restoranın önünde, oyuncular, otomobillerinin otoparktan getirilmesini beklerken, birbirleriyle kucaklaşıp sohbet etti.

        63 yaşındaki Lisa Kudrow, 62 yaşındaki Courteney Cox ve Jennifer Aniston, veda sohbetleri esnasında neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

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        Aniston ve 50 yaşındaki sevgilisi Curtis, ilk olarak geçen yıl Mayorka'da arkadaşlarıyla birlikte tatildeyken görülmüşlerdi. Çift, mayıs ayında birinci yıl dönümlerini kutladı.

        İlk resmi kamuoyu önüne çıkışlarını 17 Kasım 2025'te Beverly Hills'te düzenlenen Elle Women in Hollywood etkinliğinde gerçekleştirdiler. Aniston, Kasım 2025'te Instagram'da birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini resmen duyurdu.

        Yaşam koçluğu yapan Curtis, bu yılın başlarında, Emmy ödüllü oyuncunun ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını açıklamıştı.

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        Yakın çevresine göre Aniston, sevgilisi Curtis'e çok düşkün ve aralarında çok iyi bir iletişim var. Bunun nedeninin Aniston'ın hayatına giren Brad Pitt, Vince Vaughn, John Mayer ve Justin Theroux gibi aktörlerin aksine aralarında hiçbir rekabet yaşanmaması olduğu söyleniyor.

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        #friends dizisi
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        #Jennifer Aniston
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