Gamze Özçelik, yıllar sonra ekranlara geri döndü

Uzun süre önce oyunculuk kariyerini noktalayan Gamze Özçelik, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii için çekilen 'Operasyon Alesta' projesiyle ekranlara geri dönüyor.

Dizide Afrika'da görev yapan 'Zeynep' isimli bir mühendisi canlandıran Özçelik, setten ilk görselleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Yapımda yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Özçelik, paylaşımında projeye kendisini ikna eden ekibe, yönetmene ve set arkadaşlarına teşekkür etti.

"HER ANINDAN KEYİF ALDIĞIM BİR İŞ OLDU"

Dizi ekibiyle çekildiği kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, projenin önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşacağını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: 'Operasyon Alesta'... Alesta seti benim için yıllar sonra gerçekten içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu. Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede özellikle çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Güzel enerjisini, gülümsemesini hiç eksik etmeyen yönetmenimize ve ekip arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Birçoğu ile hiç fotoğraf çekilmediğimi fark etmek beni üzdü. İnşallah önümüzdeki aylarda, dizi yayına girdiğinde tekrar görüşeceğiz.