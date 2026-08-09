Gisele Bündchen bebeğiyle egzersiz yaptı

Bir dönem Victoria's Secret'ın en gözde modellerinden biri olan Gisele Bündchen, formunu korumak için tatildeyken bile spor yapıyor. 46 yaşındaki Brezilyalı süper model, eşi Joaquim Valente ve çocuklarıyla birlikte yatta tatil yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ünlü modelin 1,5 yaşındaki çocuğunun da ona katılması dikkat çekti.

Fotoğrafta Bündchen öne eğilmiş, ellerini iki ağırlığın üzerine koymuş ve bacaklarına bir direnç bandı sarmış halde görülüyor. Bebeği ise onu taklit ederek, bir bacağı havada, ellerini ağırlıkların üzerine koyarak öne eğiliyor.

Bugüne dek bebeğinin yüzünü gizli tutmayı tercih eden ünlü model, oğlunun yüzüne bir kalp emojisi koyduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Küçükken bizi izlemeye ve yaptıklarımızı taklit etmeye başladıklarında ne kadar tatlı olduklarını görmek çok güzel. Biz farkında olmasak bile bizden öğreniyorlar. Bu gibi anlar bana, söylediklerimden çok eylemlerimin önemli olduğunu hatırlatıyor, çünkü onların kim olduklarının büyük bir kısmı her gün gördükleri örnekle şekilleniyor. Anne olmak ne büyük bir lütuf ve ne güzel bir sorumluluk.

Bündchen ve 38 yaşındaki Jiu-jitsu eğitmeni olan eşi Joaquim Valente, geçen yıl şubat ayında erkek bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin geçen yıl aralık ayında sessizce evlendiği öğrenildi. İkili, bugüne dek oğullarının adını da açıklamadı, ancak ikinci adının "River" olduğu ortaya çıktı.

Bündchen'in emekli Amerikan futbolcusu eski eşi Tom Brady'den 16 yaşındaki Benjamin adında oğlu ve 13 yaşında Vivian adında bir kızı bulunuyor. Bündchen ile Brady, 13 yıllık evliliklerinin ardından 2022'de ayrıldı.