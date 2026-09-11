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        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen: Bu yaşta yeni bebek bir hediye

        Gisele Bündchen: Bu yaşta yeni bebek bir hediye

        44 yaşındayken üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Gisele Bündchen, bu durumu bir "hediye" olarak nitelendirerek, "Hayatımı nasıl yaşamak istediğimi seçme özgürlüğüne sahip olduğumu düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 17:10 Güncelleme:
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        "Bu yaşta yeni bebek bir hediye"

        Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, Şubat 2025'te sevgilisi Joaquim Valente'den ilk, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

        46 yaşındaki süper model, hayatının bu döneminde üçüncü bebeğini kucağına almasıyla ilgili duygularını paylaştı. Eski eşi Tom Brady'den 13 yaşında Vivian adında bir kızı ve 16 yaşında Benjamin adında bir oğlu daha olan Bündchen, ailesini büyütmeyi "büyük bir hediye" olarak nitelendirdi.

        "Hayatımın bu döneminde bebek sahibi olmak büyük bir lütuf, çünkü farklı bir yerdeyim. Kanıtlamak zorunda olduğum bir şey yok. Açıkçası, pek de umurumda değil" diyen Bündchen, "Başkalarının görüşleriyle tanımlanmıyorum. Hayatımı nasıl yaşamak istediğimi seçme özgürlüğüne sahip olduğumu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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        Bündchen, üç çocuğa annelik yaparken kariyerini nasıl dengelediğinden bahsederek, "Bana teklif edilen işlerin yüzde 99'una hayır diyorum, çünkü bunu bir ölçekte değerlendirdiğimde, 'Kızımın voleybol maçını kaçıracak mıyım? Oğlumla parka gitmeyi kaçıracak mıyım? Oğlumun DJ'lik yapmasını kaçıracak mıyım?' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        Üçüncü çocuğunu kucağına aldıktan kısa bir süre sonra Bündchen, anneliğe geçiş sürecinin nasıl gittiğine dair Vogue Fransa'ya konuşmuş, rutinlerinin nasıl değiştiğini anlatmıştı.

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        “Küçük çocuğum artık gece boyunca uyuduğu için rutinimin kontrolünü yeniden ele geçirdim. Her yeni anne bilir ki, uykunun –ya da uykusuzluğun– her şeyi ne kadar değiştirebileceği inanılmaz!" diyen Bündchen, "Ama bir kez daha, gerçekten minnettarım: Çocuklarımla evde olabilmek ve onlarla her anın tadını çıkarabilmek paha biçilmez" diye eklemişti.

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        #Gisele Bündchen
        #bebek
        #aile
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