Gökçen Kaynatan hayatını kaybetti

GÖKÇEN KAYNATAN HAKKINDA

20 Mayıs 1939 tarihinde dünyaya gelen Gökçen Kaynatan; gitarist, besteci, multi-enstrümantalist ve televizyon sunucusu olarak uzun yıllar sanat dünyasında yer aldı. Müzik çalışmalarının yanı sıra iç mimarlık ve endüstriyel tasarım alanlarında da faaliyet gösteren Kaynatan, Kültür Bakanlığı'na kayıtlı bir ressamdı.

Ayrıca sekiz farklı meslek alanında bilirkişilik yaptı. Türk elektronik ve psikedelik müziğinin öncü sanatçıları arasında gösterilen Kaynatan, 1958 yılında 'Gökçen Kaynatan ve Arkadaşları Show Orkestrası'nı kurdu. Orkestrasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde sahne alan sanatçı, dönemin genç ve önemli müzisyenlerinin yetişmesinde de rol oynadı.

Gökçen Kaynatan'ın müzik kariyerinde kurduğu orkestra önemli bir yere sahipti. Cem Karaca, Özdemir Erdoğan, Kerim Çaplı, Mesut Aytunca ve Sadık Bütünley gibi Türk müziğinin tanınmış isimleri, farklı dönemlerde Kaynatan'ın orkestrasında yer aldı. Kaynatan, elektronik sesler ve deneysel müzik anlayışıyla döneminin ötesine geçen çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle Türkiye'de elektronik müziğin henüz yeni yeni şekillendiği yıllarda yaptığı çalışmalar, sanatçının müzik tarihindeki yerini güçlendirdi.