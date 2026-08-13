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        Haberler Magazin Gökçen Kaynatan hayatını kaybetti

        Gökçen Kaynatan hayatını kaybetti

        Gitarist ve besteci Gökçen Kaynatan, 87 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Gökçen Kaynatan hayatını kaybetti

        'Gökçen Kaynatan ve Arkadaşları Show Orkestrası'nın şefi olan Türk gitarist Gökçen Kaynatan'dan acı haber geldi. Kaynatan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kaynatan'ın cenaze törenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        GÖKÇEN KAYNATAN HAKKINDA

        20 Mayıs 1939 tarihinde dünyaya gelen Gökçen Kaynatan; gitarist, besteci, multi-enstrümantalist ve televizyon sunucusu olarak uzun yıllar sanat dünyasında yer aldı. Müzik çalışmalarının yanı sıra iç mimarlık ve endüstriyel tasarım alanlarında da faaliyet gösteren Kaynatan, Kültür Bakanlığı'na kayıtlı bir ressamdı.

        Ayrıca sekiz farklı meslek alanında bilirkişilik yaptı. Türk elektronik ve psikedelik müziğinin öncü sanatçıları arasında gösterilen Kaynatan, 1958 yılında 'Gökçen Kaynatan ve Arkadaşları Show Orkestrası'nı kurdu. Orkestrasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde sahne alan sanatçı, dönemin genç ve önemli müzisyenlerinin yetişmesinde de rol oynadı.

        Gökçen Kaynatan'ın müzik kariyerinde kurduğu orkestra önemli bir yere sahipti. Cem Karaca, Özdemir Erdoğan, Kerim Çaplı, Mesut Aytunca ve Sadık Bütünley gibi Türk müziğinin tanınmış isimleri, farklı dönemlerde Kaynatan'ın orkestrasında yer aldı. Kaynatan, elektronik sesler ve deneysel müzik anlayışıyla döneminin ötesine geçen çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle Türkiye'de elektronik müziğin henüz yeni yeni şekillendiği yıllarda yaptığı çalışmalar, sanatçının müzik tarihindeki yerini güçlendirdi.

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