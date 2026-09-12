Gül Onat taburcu Oldu

Pankreas kanseri tedavisi süren ve bir süre önce kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirdiğini duyuran usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuna ilişkin sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz hafta böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle operasyon geçirdiğini duyuran 72 yaşındaki oyuncu, hastaneden taburcu edildi.

"NEŞELİ OLUYORUM"

O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Gül Onat, "Hastaneden taburcu olduğumda böyle neşeli oluyorum arkadaşlarım" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, 2 Eylül'deki ameliyat sürecini ve yaşadıklarını takipçilerine aktaran Onat, şu açıklamalarda bulunmuştu: Yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız, bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından.