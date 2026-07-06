'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun

Mucize Hayat - 4 Temmuz 2026 (Sıcak Havalar Beyni Nasıl Etkiliyor?)

Prof. Dr. Engin Çakar'ın sunumuyla ekranlara gelen Mucize Hayat programının bu bölümünde; yaz sıcaklarının insan fizyolojisi ve beyin sağlığı üzerindeki etkileri, kalça sıkışması sendromu ve sığ suya atlamanın neden olduğu ciddi omurilik yaralanmaları klinik bir bakış açısıyla masaya yatırılıyor.