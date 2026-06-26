Hakan Karahan: İlişkimiz devam ediyor

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin Tuncay'ı ünlü oyuncu Hakan Karahan, Nişantaşı'nda görüntülendi. 'Robin Hood'un Ölümü' adlı filmi izlediğini belirten oyuncu, "Beni çok etkiledi. Çok güzel film. Genelde dram filmleri izlerim" dedi.

"GİDİP GELİYORUM"

Ünlü şarkıcı Candan Erçetin ile ilişkisi hakkında da konuşan 66 yaşındaki oyuncu, "İlişkimiz devam ediyor. Candan Kırklareli’de, ben de işlerim nedeniyle buradayım. Gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.