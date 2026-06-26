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        Haberler Objektife Takılanlar Hakan Karahan: İlişkimiz devam ediyor

        Hakan Karahan: İlişkimiz devam ediyor

        Candan Erçetin ile ilişkisi hakkında konuşan Hakan Karahan, ilişkilerinin devam ettiğini belirterek Erçetin'in Kırklareli'de olduğunu, kendisinin ise işleri nedeniyle İstanbul'da bulunduğunu ve gidip geldiklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        "İlişkimiz devam ediyor"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin Tuncay'ı ünlü oyuncu Hakan Karahan, Nişantaşı'nda görüntülendi. 'Robin Hood'un Ölümü' adlı filmi izlediğini belirten oyuncu, "Beni çok etkiledi. Çok güzel film. Genelde dram filmleri izlerim" dedi.

        "GİDİP GELİYORUM"

        Ünlü şarkıcı Candan Erçetin ile ilişkisi hakkında da konuşan 66 yaşındaki oyuncu, "İlişkimiz devam ediyor. Candan Kırklareli’de, ben de işlerim nedeniyle buradayım. Gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Hakan Karahan
        #Candan Erçetin
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